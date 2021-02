© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: nuovo mandato d'arresto in carcere per il magnate dell'editoria Jimmy Lai - Jimmy Lai, magnate dell'editoria nonché attivista per la democrazia di Hong Kong, ha ricevuto una nuova notifica d'arresto nella prigione locale di Stanley, dove si trova attualmente detenuto, in relazione al caso dei 12 attivisti che lo scorso agosto hanno tentato la fuga verso Taiwan. Lo ha reso noto oggi il quotidiano di proprietà di Lai, "Apple Daily". Secondo il quotidiano, Lai è stato riarrestato ieri notte ma non è specificato se l'arresto sia avvenuto da parte del dipartimento per la Sicurezza nazionale, o di quali reati il magnate dei media sia stato accusato. Lai è attualmente detenuto nella struttura di massima sicurezza dopo essere stato accusato di frode e collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Res)