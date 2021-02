© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, rilancia su Twitter un passaggio delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Oggi l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l’amore per l’Italia". (Rin)