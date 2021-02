I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: presidenziali, Cne non si pronuncia su riconteggio voti - Il Consiglio nazionale elettorale dell’Ecuador (Cne) non ha raggiunto i voti necessari per dare il via libera a un riconteggio dei voti del primo turno delle elezioni presidenziali del 7 febbraio, che hanno visto la vittoria del candidato conservatore Guillermo Lasso con un vantaggio di soli 0,05 punti percentuale sull'ecologista indigeno Yaku Perez. La richiesta, riferisce il quotidiano “El Comercio”, ha avuto due voti a favore, uno contrario e un’astensione, mentre uno dei consiglieri ha lasciato l’aula. “Non si adotta alcuna risoluzione, purtroppo non si dà risposta alla richiesta, non si approva né si boccia”, ha detto la presidente dell’organismo Diana Atamaint, precisando che il prossimo passo sarà la proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni del 7 febbraio. “Una volta che verranno proclamati i risultati ufficiali i candidati e le organizzazioni politiche avranno la possibilità legale di fare ricorso al Cne e la Tribunale per i contenziosi elettorali”. L'informativa giuridica, presentata alla Corte su richiesta di Perez, chiedeva il riconteggio dei voti in 17 province. (segue) (Res)