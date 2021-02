I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: scandalo vaccini a funzionari pubblici, istituita commissione d'inchiesta parlamentare - Il Congresso del Perù ha approvato a maggioranza l’istituzione di una commissione d’inchiesta nel quadro dello scandalo dei vaccini anti-Covid somministrati ad alti funzionari pubblici prima dell’inizio ufficiale della campagna di vaccinazione. Il gruppo, riferisce il quotidiano “El Comercio”, sarà composto da otto partiti. L’iniziativa è stata approvata con 100 voti a favore, otto contrari e sei astensioni. Tra i principali indagati ci sono l’ex presidente Martin Vizcarra e le ex ministre della Salute e degli Esteri, rispettivamente Pilar Mazzetti e Elizabeth Astete. Il gruppo avrà 15 giorni per preparare un’informativa da presentare in plenaria. (Res)