Russia: Duma adotta in prima lettura disegno di legge su tassazione valuta digitale

- La Duma di Stato della Federazione Russa (camera bassa del Parlamento) ha approvato in prima lettura un disegno di legge sulla tassazione della valuta digitale. Il disegno di legge è stato presentato al Parlamento dal governo lo scorso dicembre e propone il riconoscimento della valuta digitale come un bene di proprietà in modo che possa essere soggetta al Codice tributario. Secondo gli emendamenti, le transazioni con valuta digitale per un importo di oltre 600 mila rubli (6.730 euro al tasso di cambio attuale) saranno soggette a dichiarazione fiscale obbligatoria. Il Servizio fiscale avrà la facoltà di richiedere alle banche gli estratti conto delle persone fisiche se nelle transazioni sui conti in valuta digitale emergeranno i segnali di una possibile violazione della normativa fiscale.(Rum)