Covid: assessore Lazio, da governo Draghi mi aspetto pragmatismo e risposte su vaccini

- Dal governo guidato da Mario Draghi "io mi aspetto del pragmatismo, delle risposte molto sicure soprattutto sull'approvvigionamento dei vaccini anti Covid sotto due versanti: quello di una contrattazione a livello europeo per avere un maggiore numero di dosi e poi quella di avere la possibilità sui siti nazionali di poter produrre direttamente in loco attraverso le joint venture con i produttori". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervenendo a "Uno mattina" su Rai1. "Ovviamente c'è un tema di brevetti, ma l'Europa su questo credo abbia tutta la forza e la capacità di imporsi - ha aggiunto l'assessore -. Occorrono risposte molto sicure soprattutto sull'approvvigionamento dei vaccini che è l'aspetto principale che ci riguarda su due versanti: una contrattazione a livello europeo per avere un maggior numero di dosi il secondo è di avere la possibilità sui siti nazionali di poter produrre direttamente i vaccini". L'assessore D'Amato ha ribadito che "nel Lazio abbiamo una capacità di somministrazione di circa 30mila al giorno ne stiamo facendo 8-9mila a causa dei quantitativi. Aspettiamo che possano aumentare. Stiamo correndo sugli over 80. Abbiamo già vaccinato oltre 56mila anziani. E' una macchina abbastanza rodata, ma occorrono le dosi di vaccino", ha concluso l'assessore. (Rer)