Ungheria: Orban, Visegrad forma una "comunità di destino"

- L'idea che gli ungheresi hanno della loro missione risale ai tempi dell'impero romano. Lo ha detto il primo ministro magiaro, Viktor Orban, in un editoriale per il quotidiano "Magyar Nemzet", pubblicato in occasione del trentennale del gruppo di Visegrad. Celebrando i successi e la durata di questo formato di cooperazione in Europa centrale, che coinvolge dal 1991 Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Orban ha dichiarato che i popoli della regione formano una "comunità di destino". "Dopo 30 anni e in qualità di membri della Nato, possiamo considerarci la regione più dinamica dell'Unione europea. Crescita sostenuta, bassa disoccupazione, rapida trasformazione digitale, robusti investimenti. Questo siamo oggi", ha affermato il capo del governo di Budapest. (segue) (Vap)