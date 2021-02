Marini: Casellati, vero uomo del popolo, sindacalista di razza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con profonda commozione che invito questa Assemblea a stringersi nel ricordo del presidente Franco Marini. Abruzzese di origini, reatino di adozione, primogenito di sette fratelli in una famiglia di modeste condizioni economiche, Franco Marini è stato un vero uomo del popolo, per tutta la vita al servizio dei cittadini". Lo ha sottolineato in Aula la presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Un sindacalista di razza. Sempre pronto al confronto, anche duro quando necessario, ma comunque volto a costruire, mai ad alimentare conflitti. Un uomo di poche parole, ma ogni volta concrete, autorevoli, incisive. Un politico appassionato", ha affermato Casellati. "Forte di una visione innovatrice del mondo del lavoro ma attenta e sensibile alle istanze dei lavoratori e alla difesa dei loro diritti. Quei diritti - ha osservato Casellati - che Franco Marini ha sempre sostenuto con la determinazione di un 'lupo', con l'orgogliosa tenacia di un alpino", che erano "il suo tratto distintivo, insieme a quella indole schiva, riservata, burbera talvolta, che tuttavia celava uno spirito generoso, leale e di rara integrità morale". (Rin)