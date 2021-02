Governo: Zingaretti, con Draghi Italia è in buone mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è in buone mani. Il governo Draghi rappresenta una grande scommessa. Il Pd lo sosterrà con impegno e lealtà, con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. "Le priorità del Pd - spiega - le abbiamo individuate chiaramente. Fermare la pandemia. Vaccinare il maggior numero possibile di cittadini. Creare lavoro, spendere presto e bene le risorse europee, aprendo una nuova stagione di investimenti, garantire politiche attive nel campo dell'occupazione, evitando che la fine del blocco dei licenziamenti diventi una tragedia sociale non più gestibile. Promuovere un piano per l'occupazione femminile", aggiunge Zingaretti.(Rin)