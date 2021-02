Perù: scandalo vaccini a funzionari pubblici, istituita commissione d'inchiesta parlamentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì la procuratrice generale del Perù, Zoraida Avalos, ha avviato un’indagine preliminare contro l’ex presidente Martin Vizcarra, accusato di aver approfittato della sua posizione per ricevere il vaccino anti-Covid della cinese Sinopharm per sé e la moglie con mesi di anticipo. L’avvio dell’indagine, riferisce l'emittente "Rpp", segue le rivelazioni dell’Università peruviana Cayetano Heredia (Upch), che ha smentito che l’ex presidente Martin Vizcarra e la moglie Maribel Diaz Cabello siano stati volontari nello studio clinico sul vaccino contro il coronavirus prodotto dall’azienda cinese Sinopharm. L’ateneo, in un comunicato, ha riferito di aver notificato all’Istituto nazionale di sanità (Ins), su sua richiesta, i risultati di un’indagine interna condotta da German Malaga sulla sperimentazione. Dall’ispezione non sono emersi i nomi di Martin Vizcarra Cornejo e Maribel Diaz Cabello tra i 12 mila volontari inclusi nel gruppo oggetto dello studio. L’Upch ha assicurato che la sua squadra di ricercatori ha agito “nel quadro del protocollo del progetto, degli standard etici e delle attuali normative nazionali e internazionali”. (segue) (Brb)