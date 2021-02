Usa-Ue: "Handelsblatt", si cerca intesa su tassazione "giganti del web"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti mirano a raggiungere quanto prima un accordo con l’Unione europea in materia fiscale nei confronti dei cosiddetti “giganti del web”, le più importanti compagnie del settore digitale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riportando quanto discusso in una conversazione telefonica fra il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il nuovo segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Secondo quanto riferito, dovrebbero essere trovati dei punti d’intesa anche su varie questioni commerciali bilaterali. Il G7, che comprende anche gli Stati Uniti, ha indicato la necessità di un approccio internazionale sulla tassazione delle società tecnologiche come una priorità. Numerosi Paesi stanno attualmente cercando di identificare un approccio che sia più condiviso possibile a livello globale per tassare le società del settore, come Amazon e Google. Nelle prossime settimane ci si aspetta un intenso lavoro per raggiungere una soluzione di compromesso a livello di gruppi di lavoro. Gli Stati Uniti, sinora, hanno espresso il timore di trovarsi in una posizione di svantaggio per quanto concerne la tassazione digitale, soprattutto perché colpisce principalmente le società statunitensi. (Geb)