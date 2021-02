Governo: Zingaretti, Pd rimane alternativo alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito Democratico rimane nettamente alternativo alla Lega e all'insieme della destra, non solo politicamente ma per valori e visione del mondo. Per questo farà valere in Parlamento la propria forza e quella dell'insieme del campo democratico". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. "L'esito positivo della crisi - spiega - è stato possibile grazie al sostegno dell'insieme delle forze che hanno sostenuto il precedente governo. L'aver mantenuto l'asse unitario tra il Pd i 5 Stelle e LeU, ha permesso di portare attorno a Draghi l'insieme del campo democratico. E altrimenti lo stesso Pd, in un quadro di divisione, sarebbe rimasto isolato. Ha impedito che essa scivolasse verso la destra o forme di sovranismo e populismo che in ventiquattro ore hanno preteso di trasformarsi in un inedito slancio europeista. É vero - continua il segretario dem - che tutto ciò che si muove in direzione positiva in politica va raccolto e preso sul serio. Ma solo il tempo potrà dimostrare la credibilità e la sincerità di una così improvvisa conversione. Noi ci siamo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie affinché il nuovo governo sia in grado di operare con serenità ed efficacia", aggiunge.(Rin)