Covid: Pfizer e BioNTech forniranno 200 milioni di dosi extra del vaccino all’Ue

- La casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea per fornire 200 milioni di dosi extra del vaccino anti-Covid da loro prodotto ai 27 Stati membri dell’Unione europea. L’intesa prevede anche un’opzione a favore dell’Ue per l’acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi, che vanno ad aggiungere alle 300 milioni di dosi già previste dall’accordo firmato lo scorso anno. Le nuove dosi dovrebbero essere consegnate entro la fine del 2021, con 75 milioni nel secondo trimestre dell’anno. “Riconosciamo il fatto che occorre vaccinare quante più persone il prima possibile per contribuire alla sconfitta del virus e al controllo della pandemia. Stiamo lavorando senza sosta per sostenere le campagne di vaccinazioni in Europa e in tutto il mondo espandendo la nostra capacità di produzione”, ha commentato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer. (segue) (Nys)