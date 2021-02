Covid: Pfizer e BioNTech forniranno 200 milioni di dosi extra del vaccino all’Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo nuovo accordo con la Commissione europea – ha aggiunto il dirigente – ci aspettiamo di consegnare un numero di dosi sufficienti a vaccinare almeno 250 milioni di cittadini europei entro la fine dell’anno”. “Un accesso ampio a vaccini altamente efficaci e sicuri è essenziale per fermare la pandemia. Abbiamo intrapreso misure addizionali per espandere la nostra capacità di produzione a due miliardi di dosi nel 2021”, ha affermato da parte sua Ugur Sahin, amministratore delegato e co-fondatore di BioNTech. “Questo mese avvieremo la produzione nel nostro stabilimento di Marburg (Germania), e abbiamo anche rafforzato la collaborazione con altri partner. Continueremo a valutare, insieme ai governi e alle autorità a tutti i livelli, come gestire una domanda ancora più alta dei nostri vaccini in futuro”, ha aggiunto Sahin. (Nys)