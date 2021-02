Slovacchia: Covid, per la presidente la situazione epidemiologica è critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica della Slovacchia relativa al coronavirus è straordinariamente seria. Lo ha detto la presidente slovacca, Zuzana Caputova, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Il capo dello Stato ha reiterato che occorre ascoltare la voce della scienza perché la pandemia "è una questione esclusivamente da esperti e non politica" ed è imperativo che l'esecutivo agisca in linea con questo principio. Secondo Caputova, i pessimi numeri della pandemia in Slovacchia sono da attribuire al ritardo con il quale è stata introdotta una serrata. Avverte anche che gli esperti sono unanimi nel segnalare la necessità di migliorare il tracciamento dei contagi. E' necessario anche aumentare i controlli sul rispetto delle misure restrittive e delle quarantene obbligatorie. Caputova reputa sbagliato sovrastimare l'efficacia dei test antigenici e che bisognerebbe invece potenziare quelli molecolari. "Al di là della maggiore mobilità i test di massa hanno un effetto psicologico" perché convincono le persone di avere un certificato di buona salute. (Vap)