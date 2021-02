Sardegna: ritardi vaccinazione over 80, per sindaco Cagliari "prioritaria vaccinazione operatori turistici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora in fase di organizzazione la somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe partire domenica nel Medio Campidano contestualmente allo screening "Sardi e Sicuri" organizzato dalla Regione con la consulenza del microbiologo Andrea Crisanti. L'obiettivo è vaccinare 7000 persone ma ancora mancano indicazioni ufficiali su come prenotarsi dal momento che, almeno fino ad ieri, la piattaforma Cup Web non era attiva. La Sardegna, al momento, è il fanalino in Italia per la vaccinazione degli ultraottantenni. Intanto dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, arriva la proposta fatta al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri nel corso di un incontro con gli altri amministratori delle aree vaste, di "di considerare come categorie essenziali tutti i lavoratori del settore turistico e vaccinarli subito, a marzo, in modo da consentire agli operatori - dagli alberghieri al personale dei trasporti, a quelli dei servizi turistici a contatto con il pubblico - di programmare la stagione turistica e di vendere la Sardegna come destinazione sicura". Per il sindaco di Cagliari "a questo è però fondamentale affiancare una strategia definita con regole certe per la gestione dei flussi turistici in entrata per evitare di ripetere gli errori commessi. Per questo sostengo la proposta di Christian Solinas di un certificato di negatività o di vaccinazione per chi arriva in Sardegna. Solo in questo modo possiamo garantire la sicurezza e rilanciare il comparto turistico sardo, che da solo rappresenta il 7 per cento dell'economia regionale. Gran parte della nostra Isola vive grazie al turismo e un altro anno senza lavoro sarebbe l'ennesimo affronto ai danni del popolo sardo". (Rin)