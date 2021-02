Croazia: possibile acquisto vaccino anti Covid russo Sputnik V prima del placet dell'Ema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia sta considerando l'ipotesi di un acquisto del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 anche prima dell'arrivo dell'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). Lo ha dichiarato il ministro della Salute di Zagabria, Vili Beros. Il ministro, ospite ieri sera dell'emittente pubblica "Hrt", ha precisato sono stati già aperti dei canali diplomatici per discutere di un possibile acquisto. Beros ha aggiunto che dopo un colloquio con l'ambasciatore russo (a Zagabria) ha ricevuto informazioni sul fatto che le autorità russe sono in contatto con l'Ema e che intendono presentare domanda per la registrazione del vaccino a livello dell'Ue. "Stiamo considerando l'acquisto di questo vaccino anche prima. Il ruolo principale in questo processo è svolto dalla comunità scientifica, che deve determinare la sicurezza del vaccino e trovare un modo per adattarsi alle normative. Al momento, l'Ema sta lavorando ad altri tre produttori di vaccini che saranno valutati e approvati nel prossimo periodo", ha aggiunto Beros precisando che due sono i criteri essenziali, ovvero l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Il vaccino russo è noto per la sua efficacia, ha osservato Beros, ma questa va appurata nel dettaglio la sua sicurezza. (segue) (Seb)