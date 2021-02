Croazia: possibile acquisto vaccino anti Covid russo Sputnik V prima del placet dell'Ema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia croata per il farmaco (Halmed) può valutarne l'efficacia a livello nazionale e tale valutazione è già stata richiesta dalle autorità nazionali. La decisione, ha detto ancora Beros, dovrebbe essere presa nell'arco di pochi giorni. "È nell'interesse di ogni governo prendersi cura della salute dei cittadini, non è illegittimo cercare fonti di vaccini al di fuori dell'Ue, soprattutto quando le consegne all'interno dell'Ue scarseggiano. Ognuno cerca la propria strada. La Commissione europea ne è consapevole", ha affermato il ministro. Giorno dopo giorno, ha aggiunto Beros, la conoscenza dell'efficacia e della sicurezza di questo vaccino è sempre maggiore. Il ministro ha inoltre osservato che alcuni contatti preliminari sono stati stabiliti anche con la Cina, "ma non sono andati così lontano" come con i russi. "Non abbiamo parlato dei quantitativi, visto che non sono discutibili dal punto di vista russo", ha detto poi Beros, aggiungendo che l'obiettivo è vaccinare quanti più cittadini possibile prima dell'estate. (segue) (Seb)