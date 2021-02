Croazia: possibile acquisto vaccino anti Covid russo Sputnik V prima del placet dell'Ema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata precedente il premier croato, Andrej Plenkovic, aveva reso noto che la Russia è pronta a consegnare delle dosi di vaccino Sputnik V alla Croazia. Il premier aveva aggiunto che avrebbe discusso con l'Agenzia croata per il farmaco per capire "che cosa si può fare legalmente, nel rispetto dell'acquis comunitario". "Una volta approvato dall'Ema (Agenzia europea per il farmaco), sarà possibile utilizzare questi vaccini anche in Croazia. Dobbiamo solo essere sicuri in termini di salute pubblica", ha aggiunto il premier osservando che l'obiettivo è "vaccinare quante più persone possibile il prima possibile". Plenkovic ha infine reso noto che le autorità di Zagabria hanno avuto, la scorsa settimana, dei colloqui con alcune aziende farmaceutiche. "La consegna dei vaccini sarà accelerata nel mese di marzo. Mi aspetto più di 600 mila nuove dosi entro la fine di marzo. Ci aspettiamo delle consegne ancora maggiori nel secondo trimestre, un risarcimento per la carenza avuta da gennaio e febbraio", ha dichiarato il primo ministro. (Seb)