Spagna: aziende alberghiere estendono cassa integrazione per 113 lavoratori fino a estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali aziende alberghiere spagnole (Meliá, Barceló e Riu) hanno esteso la cassa integrazione straordinaria (Erte) per 113 mila lavoratori fino alla prossima estate. Tuttavia, si prevede che il recupero dei flussi turistici e dell'occupazione non sarà recuperato prima del 2023 o 2024. Le quarantene e le chiusure dei principali mercati internazionali come il Regno Unito e la Germania, insieme alle restrizioni sul movimento tra le Comunità autonome hanno colpito pesantemente il settore ed gli ultimi dati epidemiologici legati alla pandemia del Covid-19 non lasciano presagire un miglioramento imminente. Secondi i dati del ministero del Lavoro spagnolo del 31 gennaio, sui 739 mila lavoratori in Erte, 440 mila erano (il 56,6 per cento) appartenevano al settore turistico. (Spm)