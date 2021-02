Grecia: ministro Protezione civile, entro stasera ripristino elettricità nell'Attica colpita da nevicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nei lavori per il ripristino delle forniture di energia elettrica e di acqua corrente nell'Attica, interrotti a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore, termineranno entro questa sera. Lo ha assicurato il ministro per la Protezione civile e la Gestione delle crisi della Grecia, Nikos Hardalias, dopo aver presieduto oggi un incontro di emergenza sulla situazione meteorologica. "Entro questa sera le cose possono tornare alla normalità", ha dichiarato Hardalias spiegando che i danni alla rete elettrica sono stati causati dai molti alberi caduti a causa della neve e del vento portato dalla tempesta "Medea". Il fronte del maltempo si sta spostando dalle aree più colpite, in particolare l'Attica nord orientali, verso l'isola di Creta. Il ministro ha spiegato che l'autostrada tra Atene e Lamia è stata riaperta nelle prime ore di questa mattina.(Gra)