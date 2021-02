Foibe: Frassinetti (Fd'I), no negazionisti nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Erik Gobetti, il presunto storico negazionista che ama farsi fotografare col pugno chiuso indossando la maglietta con l'effigie di Tito, ha tenuto una relazione di un'ora e mezza organizzata dalla Consulta Provinciale degli studenti a Pisa, sostenendo le sue vergognose tesi negazioniste e giustificazioniste contenute nel suo recente libro 'E allora le foibe?'. Mi unisco alla protesta di Antony La Mantia, presidente nazionale di Azione Studentesca e del capogruppo di Fd'I in Regione Toscana, Francesco Torselli, che ha annunciato un'interrogazione sul caso". Lo dichiara Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale istruzione di Fd'I. "Le scuole - aggiunge - dovrebbero attenersi alla decisione presa all'unanimità, in commissione Cultura alla Camera lo scorso anno, con la quale si chiede che nelle scuole, a parlare di Foibe ed Esodo, vadano o gli esuli stessi oppure gli appartenenti alle associazioni degli esuli. Fino a quando nelle scuole si consentirà di fare del negazionismo la verità su questa tragica pagina della nostra storia non sarà mai tramandata ai giovani", conclude Frassinetti.(Com)