Germania: Laender contestano linea Merkel su allentamento restrizioni anti-Covid

- Diversi Laender della Germania contestano la linea tracciata dalla cancelliera Angela Merkel per decidere dell'allentamento delle restrizioni anticontagio e della riapertura delle attività, chiuse a causa del blocco generale in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 7 marzo al fine di contenere la pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, evidenziando che sono soprattutto gli Stati governati dall'Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui Merkel è stata presidente dal 2000 al 2018, a mettere in discussione la posizione della cancelliera sull'allentamento del lockdown. In particolare, per Merkel le riaperture sarebbero possibili in maniera graduale qualora l'incidenza settimanale dei contagi da Covid-19 fosse stabilmente al di sotto dei 35 nuovi casi su 100 mila abitanti. Tuttavia, diversi Laender considerano tale parametro come arbitrario o contestano il fatto che sia l'unico valore preso in considerazione. Per valutare l'efficacia del blocco generale e deciderne gli sviluppi futuri, Merkel e i primi ministri dei Laender si riuniranno in videoconferenza il 3 marzo. (Geb)