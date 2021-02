Emirati: Covid, Emirates Sky Cargo sigla accordo con Unicef per trasporto vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Emirates Sky Cargo ha siglato un accordo con il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), per dare priorità al trasporto di vaccini contro il Covid-19, medicine essenziali, servizi medici e altre forniture cruciali per la lotta alla pandemia. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". La firma giunge nel quadro delle misure adottate dal reparto Cargo della compagnia Emirates a sostegno delle comunità globali impegnate nella lotta al coronavirus. La Humanitarian Airfreight Initiative dell’Unicef raccoglie vari partner che hanno la possibilità di distribuire forniture essenziali a più di 100 mercati per sostenere la piattaforma Covax, iniziativa globale mirante a garantire accesso ampio ed equo ai vaccini contro il Covid-19. (Res)