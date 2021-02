Arabia Saudita: start-up fintech Raqamyah raccoglie fondi per 2,3 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La start-up saudita Raqamyah, attiva nel settore della tecnofinanza, ha raccolto durante l’ultimo giro di finanziamenti fondi per 2,3 milioni di dollari, con investitori che comprendono le compagnie Impact46, Vision Ventures, Mad’a Investment, Al Yusr Co e Fadeed Investment. La start-up con sede a Riad media tra imprese e finanziatori, e ha facilitato una media di 40 prestiti all’anno per piccole e medie imprese (Pmi). Tramite la piattaforma Raqamyah, le Pmi possono richiedere finanziamenti, ed entro tre giorni le loro richieste sono valutate e trasmesse a potenziali finanziatori. Secondo la piattaforma di ricerca Magnitt, l’anno scorso l’Arabia Saudita ha registrato un aumento record del 35 per cento su base annua degli accordi per investimenti nelle start-up tecnologiche, e il Paese ha rappresentato una quota del 18 per cento sui 496 accordi per investimenti siglati in tutto l’anno in Medio Oriente e Nord Africa. (Res)