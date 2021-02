Arabia Saudita: a gennaio inflazione annua in aumento del 5,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso gennaio 2021, il tasso d’inflazione dell’Arabia Saudita ha registrato una crescita del 5,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Secondo dati ufficiali ripresi dal quotidiano economico "Al Eqtisadiya", i settori che hanno visto il maggior aumento dei prezzi a gennaio sono le comunicazioni (13,8 per cento), seguiti da alimenti e bevande (12,3 per cento), tabacco (12 per cento) e trasporti (9,6 per cento). D’altra parte hanno registrato una diminuzione su base annua i settori dell’istruzione (meno 9,8 per cento) e il settore “alloggi, acque, elettricità e gas”, in calo dello 0,9 per cento rispetto a gennaio 2020. (Res)