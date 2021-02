Anp-Regno Unito: siglato accordo di cooperazione da 17 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la supervisione del primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, il governo di Ramallah – rappresentato dal ministro dell’Economia Khaled al Asaily – ha siglato ieri con il governo del Regno Unito – rappresentato dal console generale britannico Philip Hall – un accordo di cooperazione per il sostegno al commercio palestinese, il rafforzamento del ruolo del settore privato e della competitività dei prodotti palestinesi sui mercati globali. In base all’accordo, l’ufficio del ministero degli Esteri e dello sviluppo britannico fornirà una somma massima pari a 15 milioni di sterline (circa 17,2 milioni di euro) tramite un nuovo programma per agevolare il commercio e sostenere le dogane. Secondo l’intesa, l’Ufficio della diplomazia di Londra per lo sviluppo coopererà con il ministero dell’Economia palestinese per definire il nuovo programma, allo scopo di realizzarne la visione e gli obiettivi. (Res)