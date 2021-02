Siria: uomo decapitato a Deir ez-Zor, lo Stato islamico rivendica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo decapitato di un uomo e la sua testa sono stati trovati ieri nella cittadina di Al Shuhail, nel governatorato di Deir ez-Zor, nell’est della Siria, presso la sede del consiglio municipale cittadino, accanto a un cartello che recava la firma “Stato islamico”. Il cartello, posto accanto alla testa dell’uomo, minacciava coloro che “hanno venduto la loro religione”, descrivendoli come “una comunità di infedeli”. Non è nota l’identità dell’uomo decapitato; secondo fonti del quotidiano “Al Arabi al Jadid”, si trattiva di un ex esponente delle forze del governo siriano, che aveva partecipato alla guerra allo Stato islamico a Deir ez-Zor ed era accusato di collaborare con le milizie curde delle Forze democratiche siriane (Fds), che controllano la zona. (Res)