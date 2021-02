Siria: delegazione governo a Sochi incontra rappresentanza russa e inviato Onu Pedersen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della Siria presente agli incontri dei tre garanti di Astana (Russia, Turchia e Iran) a Sochi, sul Mar Nero, presieduta dall’assistente del ministro degli Esteri e degli Espatriati Ayman Sousan, ha tenuto due incontri separati, rispettivamente con la delegazione russa, guidata da Alexander Lavrentyev, e con l’inviato speciale dell’Onu, Geir Pedersen. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". Durante l’incontro con la delegazione russa le parti hanno concordato sull’importanza di proseguire il lavoro nel quadro del processo di Astana, che ha permesso di realizzare risultati positivi. Sousan ha confermato che il processo riuscirà a realizzare risultati ancora migliore qualora la Turchia “rispetti le proprie promesse” e le intese raggiunte in precedenza con la parte russa. Le parti hanno discusso inoltre della situazione in Siria, e degli ultimi sviluppi sul campo. Anche con Pedersen la delegazione siriana ha discusso degli ultimi sviluppi nel Paese: Sousan ha da parte sua ribadito l’importanza di “eliminare il terrorismo e porre fine alla presenza straniera illegittima sul territorio siriano”, come “ostacolo principale” al ritorno della stabilità. Le parti hanno discusso inoltre della situazione umanitaria, con Sousan che ha invitato l’Onu ad “alzare la voce” contro le sanzioni statunitensi e a condannare le pratiche di alcuni “gruppi separatisti” (milizie curdo-siriane) ad Al Hasaka e Qamishli. (Res)