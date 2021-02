Siria: incontri di Astana, divergenze fra Russia e inviato Onu Pedersen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova sessione dei colloqui fra i garanti del processo di Astana per la Siria, ovvero Russia, Turchia e Iran, in corso in questi giorni a Sochi, sul Mar Nero, ha evidenziato divergenze d’opinione che rischiano di complicare il raggiungimento di una soluzione politica nel Paese. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Mentre la Russia è intenzionata a spingere, in questa fase, i lavori della Commissione costituzionale, finché non maturerà effettivamente una soluzione politica, l’inviato speciale dell’Onu Geir Pedersen ha adottato una posizione più severa, alludendo alla possibilità di cercare soluzioni alternative e indirettamente invitando Mosca a fare pressione sul governo di Damasco per ottenere progressi nei negoziati. Il comunicato finale dell’incontro, atteso per oggi, non dovrebbe differire molto dai precedenti e dovrebbe insistere su questioni note (la lotta al terrorismo, il ritorno dei rifugiati, gli sforzi per mantenere una situazione tranquilla sul campo). (Res)