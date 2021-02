Siria: milizie sostenute dalla Russia inviano rinforzi a est di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milizie alleate con il governo di Damasco e sostenute dalla Russia hanno inviato cospicui rinforzi ad Al Bab, a est di Aleppo, nel nord della Siria, negli ultimi due giorni. In particolare, la "Divisione speciale 25", comandata dal generale Suhail al Hussein, e la "Brigata 16 fanteria", guidata dal generale Saleh al Abdallah, hanno spedito imponenti rinforzi militari comprendenti centinaia di veicoli e truppe, dalle linee del fronte a sud di Idlib e nel distretto di Masyaf, a ovest di Hama, verso i dintorni della città di Al Bab, a est di Aleppo. Entrambe le formazioni sono alleate con il presidente siriano Bashar al Assad e sostenute dalle forze russe di stanza in Siria. Secondo il maggiore Yusuf Hammoud, ufficiale disertore dell’Aeronautica siriana e attualmente portavoce del cosiddetto Esercito nazionale siriano, milizia di opposizione filo-turca, i rinforzi mirano probabilmente a “controllare il distretto in cui sono giunti (…), attualmente sotto il controllo congiunto del regime, della Russia e delle milizie iraniane, in aggiunta alle Forze democratiche siriane, allo scopo di allargare l’influenza (del governo) sull’intero settore con il sostegno russo”. (Res)