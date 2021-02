Iraq: inviata Onu, “ancora lontano” accordo definitivo tra governo e Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata speciale dell’Onu in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha escluso la possibilità che le autorità della regione autonoma del Kurdistan iracheno e il governo di Baghdad raggiungano un accordo “definitivo e permanente” sulla legge di bilancio e sulle altre “grandi” questioni in sospeso. Secondo Hennis-Plasschaert, che ha presentato ieri il suo briefing periodico al Consiglio di sicurezza dell’Onu, le difficoltà nel risolvere la questione derivano dal “vuoto legislativo” esistente dal 2005, che impedisce negoziati costruttivi tra i due lati. Eppure “una relazione positiva e stabile fra l’Iraq federale e la regione del Kurdistan è estremamente necessaria per la stabilità del Paese”, ha aggiunto. Le divergenze tra Baghdad ed Erbil riguardo alla quota del Kurdistan nel bilancio federale rappresentano il principale ostacolo all’approvazione del progetto di legge finanziaria 2021, che il parlamento iracheno non ha ancora approvato. (Res)