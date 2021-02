Iraq: Al Sadr rifiuta le “ingerenze” degli Stati vicini negli affari del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader politico religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha ribadito di non accettare “interferenze” da parte dei Paese vicini negli affari dell’Iraq, e ha messo in guardia il governo da ciò che “potrebbe accadere” a Sinjar e lungo i confini con la Turchia. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Al Sadr scrive: “Non ho accettato e non accetterò un’ingerenza da parte dei Paesi vicini negli affari iracheno o un’aggressione al nostro amato Iraq, e non sono mai stato né sarò soddisfatto di vedere l’Iraq come punto di partenza per un’aggressione a Paesi vicini”. “Se esistono problemi in sospeso con quei Paesi il governo deve assolutamente risolverli con il dialogo”, ha aggiunto Al Sadr. “Da qui metto in guardia, e avviso, riguardo a ciò che potrebbe accadere a Sinjar e lungo i confini con la Turchia. Il governo dovrebbe farci attenzione e affrontarlo con cautela e saggezza”, aggiunge. “Forse ciò che è accaduto con l’escalation a Sinjar, il bombardamento ingiustificato a Erbil e l’attacco ad alcuni aeroporti nel sud è un preludio all’annullamento della visita del Papa in Iraq (…) o all’annullamento delle elezioni anticipate”, scrive Al Sadr. (Res)