Iraq: governo stanzia nuovi fondi per lotta a Covid-19

- Il consiglio dei ministri dell’Iraq ha tenuto ieri la sua seduta settimanale, durante la quale è stata approvato – fra le altre decisioni – lo stanziamento di 100 milioni di dollari supplementari, dal portafoglio della Banca mondiale per il Paese, per l’acquisto di test diagnostici, medicinali e forniture necessarie a contrastare il Covid-19. Lo afferma un comunicato dell’ufficio stampa del premier, Mustafa al Kadhimi. Durante la sessione l’esecutivo ha inoltre conferito al ministero della Salute l’autorizzazione a siglare accordi speciali con le compagnie che producono i vaccini per il Covid-19. Il governo ha anche approvato l’annuncio, pubblicato dal ministero dell’Elettricità, riguardo a un investimento per sette nuove centrali elettriche nei governatorati di Kerbala’, Babil e Muthanna). (Res)