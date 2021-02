Medio Oriente: tribunale Hamas rivedrà circolare su limitazioni movimento donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio giudiziario supremo della Sharia del movimento palestinese Hamas, Hassan Jojo, ha accettato ieri di rivedere la circolare giudiziaria, emessa domenica 14 febbraio, che impediva alle donne di circolare senza il permesso di un tutore, come il marito o il fratello. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". La circolare era stata criticata da organizzazioni per i diritti umani e partiti palestinesi, in quanto contraria alle leggi palestinesi contro la discriminazione di genere. “Abbiamo concordato di riscrivere la circolare”, ha detto Jojo. Uno dei quattro articoli della circolare vieta a una donna non sposata di spostarsi senza il permesso del suo tutore, mentre gli altri punti della circolare riguardano lo spostamento all’esterno della Striscia di Gaza dei bambini. (Res)