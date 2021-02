Medio Oriente: Hamas minaccia escalation in caso di mancato sblocco vaccini a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi palestinesi Hamas e Movimento per il jihad islamico hanno alluso a una possibile escalation, nel caso in cui Israele non dovesse cambiare la sua posizione riguardo all’introduzione di vaccini contro il Covid-19 nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Nel frattempo, le autorità palestinesi hanno fatto appello all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) affinché intervenga per garantire il trasferimento del lotto di vaccini Sputnik V di cui Israele ha sospeso l’ingresso nell’enclave. Il gruppo palestinese Hamas attribuisce “totale responsabilità” delle conseguenze del mancato ingresso dei vaccini a Israele, descrivendo il blocco come “un crimine razzista” e una “discriminazione”. Atef Adwan, membro del movimento palestinese, ha fatto appello “alla resistenza palestinese affinché faccia pressione sul nemico sionista per fornire i vaccini contro il Covid-19 agli abitanti di Gaza”. (Res)