Energia: Petroleum Development Oman sigla accordo di cooperazione con Aie

- La compagnia omanita Petroleum Development Oman (Pdo) ha siglato un accordo di cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), volto a rafforzare la cooperazione tra le parti nelle aree della transizione energetica. Lo riferisce il quotidiano omanita "Times of Oman". L’accordo riguarda petrolio e gas, gestione e tecnologia idrica, energie rinnovabili, efficienza energetica, idrogeno, emissioni, dati e statistiche e formazione, e introdurrà sforzi congiunti più intensi nel settore energetico per permettere al sultanato di realizzare le proprie ambizioni in materia di sostenibilità. L’accordo è stato siglato virtualmente dal direttore di Pdo per gli Affari esterni, Abdul Amir al Ajmi, e dal vice direttore esecutivo dell’Aie, David Turk. (Res)