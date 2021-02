Cina: due vittime e quattro dispersi nell'incendio di una miniera dello Shandong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono rimaste uccise e quattro risultano disperse dopo che un incendio è divampato oggi presso una miniera d'oro nella provincia di Shandong, nella Cina orientale. Secondo le autorità locali, l'incendio è scoppiato mentre i lavoratori erano impegnati in riparazioni delle strutture della miniera di Caojiawa, situata nella città di Zhaoyuan. Secondo le autorità, due minatori hanno perso la vita e altri otto sono rimasti intrappolati in un pozzo di estrazione. Quattro sono stati successivamente portati in salvo, mentre quattro rimangono dispersi. Le operazioni di recupero e salvataggio sono in corso.(Cip)