Ue: presidente Eurogruppo Donohoe, la priorità è ancora sostenere l'economia

- In merito al rischio di un nuovo divario Nord-Sud in Europa, il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" ha messo l'accento sulla necessità di coordinare le politiche economiche nazionali e sul fatto che per ora un consenso è emerso sul modo in cui gestire lo shock economico provocato dalla pandemia, anche attraverso il Fondo per la Ripresa: "Il consenso non può essere dato per scontato, ma per ora è un successo politico". "L'Eurogrupppo - precisa - capisce la necessità di riportare in futuro il livello del debito su un percorso sostenibile. Per ora, tuttavia, siamo concentrati su come possiamo sostenere le nostre economie. Se le misure di sostegno attualmente in vigore non ci fossero, ci sarebbero conseguenze economiche che da sole avrebbero un effetto sul debito nel medio termine. Gli investimenti che facciamo in questo momento devono servire ad aiutare la crescita in futuro". Il presidente ha inoltre osservato che "l'Euroguppo è impegnato nel rendere il debito sostenibile. Ma in questo momento, il rischio di ritirare le misure di sostegno oggi in vigore è molto maggiore del rischio di mantenere le stesse misure troppo a lungo", ha concluso Donohoe.(Res)