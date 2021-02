Imprese: Stirpe (Confindustria), ascoltare non basta, dobbiamo interagire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ministro ho rappresentato le nostre priorità, partendo da un ragionamento che riguarda il metodo, su cui siamo perplessi. A noi va bene l'ascolto, ma abbiamo suggerito di trasformarlo in dialogo. Bisogna avere la possibilità di interagire. E poi abbiamo chiesto di fare una sintesi assieme alla controparte sindacale. È giusto discutere con loro dei problemi che riguardano tutte le parti sociali". Lo ha detto a "La Stampa" Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria, dopo il primo faccia a faccia con Andrea Orlando. È il momento di fare presto: "Sette mesi fa abbiamo presentato un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, non ci è stato dato nessun tipo di riscontro. E la cosa paradossale è che se non lo mettiamo in pratica non possiamo eliminare il blocco dei licenziamenti. Ci vuole pragmatismo". Quanto al blocco, "la nostra posizione è chiara: è corretto bloccare i licenziamenti per tutte le attività che sono ferme per decreto, che devono continuare a ricevere la cassa Covid gratuita e il differimento degli oneri fiscali e contributivi. Per quanto riguarda le aziende che magari hanno ridotto i loro livelli di attività ma possono continuare a lavorare, è necessario che si torni a regimi ordinari. Devono riposizionarsi sul mercato il più in fretta possibile". Ma non basta: "No, abbiamo suggerito di affrontare altre priorità. Bisogna intervenire per mitigare gli effetti del decreto Dignità per quanto riguarda le causali relative ai contratti a termine. Partendo dalla considerazione che dei 444 mila nuovi disoccupati la maggior parte è a termine, proprio per venire incontro ai settori che hanno usufruito di questi lavoratori, occorre agevolare anche provvisoriamente questo regime per recuperare quanti più posti possibile", ha concluso Stirpe. (Res)