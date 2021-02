Governo: Goulard (Banca di Francia), una squadra di qualità con un sostegno larghissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice governatrice della Banca di Francia, Sylvie Goulard, in una intervista al "Corriere della Sera", dice in merito al nuovo governo italiano che "non ho giudizi politici, ma si vede un cambio che porta al potere un uomo competente con una squadra di grande qualità e, soprattutto, con un sostegno larghissimo. Per chi è fuori dall'Italia, tutto questo fa pensare a una prospettiva positiva in questa fase così difficile. In Europa siamo tutti legati gli uni agli altri: ciò che accade in un Paese interessa direttamente gli altri. Non solo perché abbiamo una moneta comune e un mercato unico, anche se ogni tanto sembriamo dimenticarci che abbiamo democraticamente compiuto scelte per legare i nostri destini". "Con la crisi, - continua - abbiamo anche creato Next Generation Eu. Si dice sempre che ora c'è un debito comune, ed è vero. Ma è anche il segnale che guardiamo al futuro insieme, perché i rimborsi dei debiti europei per finanziare questo progetto arriveranno fino al 2058. E' un segnale fortissimo dell'idea di un'unione sempre più stretta di cui parla il Trattato di Roma. Significa fare cose insieme". (segue) (Res)