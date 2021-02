Governo: Goulard (Banca di Francia), una squadra di qualità con un sostegno larghissimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è polemica sulla scarsa presenza di donne nel governo Draghi. "Sulla composizione del governo non ho commenti da fare. In giugno avevo notato che il gruppo di esperti guidato da Vittorio Colao aveva indicato tre aree per rafforzare l'economia: digitale e innovazione, politiche per l'ambiente, ma la terza area era la parità di genere e l'inclusione. Nel rapporto del gruppo Colao c'è un'analisi che mi pare corretta. Si dice che fra le ragioni della bassa crescita in Italia ci sono il tasso di natalità in declino e il fatto che una parte dei talenti e delle capacità intellettuali e di lavoro del Paese non sia usato al massimo, dato il tasso contenuto di occupazione femminile", ha concluso Goulard. (Res)