Imprese: Standard Ethics conferma rating "EE" alla tedesca E.ON

- Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating "EE" a E.ON. La società, si legge in una nota, fa parte dell'indice Se German Index, dello Se European 100 Index e dello Se European Utilities Index. E.ON SE gestisce reti per la distribuzione di energia e gas e fornisce, principalmente nel mercato europeo, soluzioni energetiche per individui, famiglie, imprese e città. La società tedesca opera in un settore trainante nel processo di transizione energetica ed è ben allineata alle strategie dell'Unione europea in materia di sostenibilità. La rendicontazione Esg appare adeguata. A seguito dell'accordo con Rwe, E.ON è inoltre tenuta al rispetto di alcune condizioni poste dalla Commissione Europea anche in relazione alla concentrazione di mercato e alla equa competizione tra le aziende del settore. Il rispetto di queste condizioni sarà monitorato dagli analisti di Standard Ethics. (Res)