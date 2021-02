Russia: rappresentanti di Novatek e Rosatom parteciperanno a Consiglio economico artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti delle società russe Novatek e Rosatom parteciperanno per conto di Mosca al Consiglio economico artico. Lo riferisce l’ufficio stampa del vice primo ministro russo, Juri Trutnev, che ha presieduto la prima riunione del comitato organizzatore per preparare e garantire la presidenza russa nel Consiglio artico per il biennio 2021-2023 che Mosca riceverà nel mese di maggio. "Una piattaforma importante per lo sviluppo della cooperazione economica dovrebbe essere il Consiglio economico artico, un'organizzazione di circoli imprenditoriali, che comprende sino a tre rappresentanti degli Stati membri e dei partecipanti permanenti del Consiglio artico", si legge nella nota. (Rum)