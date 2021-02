Usa-Cina: Biden, Pechino sconterà ripercussioni per le violazioni dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avvertito ieri che le violazioni dei diritti umani da parte della Cina non saranno prive di conseguenze. Durante un evento pubblico organizzato a Milwaukee dall'emittente "Cnn", il presidente ha fatto riferimento agli abusi sulla minoranza uigura nella regione cinese dello Xinjiang, in risposta alla domanda di un ascoltatore: "Ci saranno ripercussioni per la Cina, e (il presidente cinese Xi Jinping) ne è consapevole", ha detto Biden. "La Cina sta provando in tutti i modi a divenire un leader mondiale, ma per fregiarsi di tale titolo dovrà ottenere la fiducia degli altri Paesi", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. "Sino a quando continueranno ad intraprendere azioni contrarie ai diritti umani basilari, sarà difficile per loro ottenere tale fiducia". Biden ha tenuto una conversazione telefonica con l'omologo cinese Xi il mese scorso, e in tale occasione ha sollevato le questioni delle violazioni dei diritti umani e delle azioni coercitive nei confronti di Hong Kong, Taiwan e dei vicini nel Sud-est asiatico. (Nys)