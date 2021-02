Nagorno-Karabakh: ex presidente armeno Sargsyan, avremmo dovuto riconoscere indipendenza Artsakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia avrebbe dovuto riconoscere l'indipendenza dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh durante la guerra dello scorso anno con l’Azerbaigian. Lo ha detto l’ex presidente armeno, Serzh Sargsyan, in un'intervista all’emittente televisiva “Armnews”. Secondo Sargsyan, le autorità hanno perso tempo e l'opportunità diplomatica per dichiarare l'indipendenza dell’Artsakh (così si autodefinisce l’autoproclamata repubblica) al momento giusto. "Durante la guerra, Erevan aveva il diritto morale di dichiararla e di aiutare ufficialmente Artsakh in tutto", ha detto Sargsyan. L’ex capo dello Stato armeno ha detto di credere che la catena di eventi che si sono verificati sia stata il risultato di ignoranza, tradimento e cospirazione. Secondo Sargsyan serve “un'indagine obiettiva” per chiarire quanto accaduto durante gli scontri armati di fine 2020, tuttavia questo sviluppo “è impossibile con le autorità attualmente in carica”. (Rum)