Nagorno-Karabakh: ex presidente armeno Sargsyan, non abbiamo utilizzato subito missili Iskander

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia non ha utilizzato i sistemi missilistici Iskander nella fase principale della guerra in Nagorno-Karabakh per timore di ritorsioni da parte dell’Azerbaigian. Questa ipotesi è stata espressa dall’ex presidente dell'Armenia, Serzh Sargsyan, in un'intervista all’emittente televisiva “Armnews”. "Ma perché i missili non sono stati lanciati contro il territorio dell'Azerbaigian? Posso presumere che temessero un attacco di ritorsione. Forse non con la stessa precisione o portata. Ma gli Iskander avrebbero dovuto essere utilizzati già il quarto o quinto giorno di guerra, quando l'Azerbaigian ha accumulato un enorme numero di personale militare a Horadiz e in altre aree", ha detto Sargsyan. Secondo l’ex presidente, gli Iskander sono destinati a questo scopo. Inoltre Sargsyan ha affermato di non capire perché le armi a lungo raggio non siano state utilizzate per colpire delle infrastrutture del petrolio e del gas. "Non sto dicendo che il primo obiettivo avrebbe dovuto essere un gasdotto. Ma alla fine, perché abbiamo comprato questi missili? Per non usarli al momento giusto? Non sono stati utilizzati", ha detto Sargsyan. (Rum)