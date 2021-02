Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 17 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - seduta in vedeoconferenza della I Commissione. Odg: approfondimento interpellanza del Consiglio della Circoscrizione 2 ai sensi dell'art 45 del regolamento del Decentramento con oggetto: "Insediamenti informali di camper di nomadi"Ore 10.30 - corso Cincinnato: il vicepresidente Lavolta è presente alla cerimonia commemorativa presso la lapide dedicata agli Esuli Istriani, Fiumani e DalmatiOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e VI. Odg: aggiornamento sull'installazione degli stalli perbiciclette sia destinati allo sharing che pubblici.REGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 11:00, Videoconferenza, riunione congiunta della VI Commissione, presidente Paolo Bongioanni, e della V Commissione del Comune di Torino, presidente Massimo Giovara.ore 14:30, Videoconferenza, riunione congiunta della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco, e del Comitato per la qualità della normazione, presidente Alberto Avetta.ore 15:30, Videoconferenza, audizione della III Commissione, presidente Claudio Leone. (Rpi)