Armenia: ex presidente Sargsyan, non tornerò a occupare posizioni istituzionali di rilievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente armeno, Serzh Sargsyan, non intende tornare a occupare posizioni di rilievo a livello istituzionale. Lo ha detto l’ex capo dello Stato in un’intervista all’emittente televisiva “Armnews”. "Considero completato il mio servizio in posizioni di rilievo nel sistema statale. Molti diranno che nel 2015 ho detto la stessa cosa, ma poi sono diventato primo ministro, ma questo è un argomento per un'altra intervista", ha detto Sargsyan. L’ex presidente si dice pronto a svolgere, al massimo, il ruolo di consigliere o consulente di qualsiasi funzionario di alto rango. Tuttavia, ha spiegato, questo non significa che intenda lasciare la politica attiva o che il Partito repubblicano, da lui guidato, perderà influenza nell'arena politica. "Al contrario, io sarò attivo e il partito lo sarà ancora di più. E se ci saranno elezioni anticipate, vi prenderemo parte", ha detto Sargsyan. Su questo tema, l’ex capo dello Stato si è detto scettico, soprattutto sul fatto che possano tenere elezioni parlamentari anticipate eque. Secondo Sargsyan, le persone che hanno falsificato l'intera gestione della guerra con l’Azerbaigian dello scorso anno non si può escludere che tentino di falsificare i risultati delle eventuali consultazioni anticipate. (Rum)