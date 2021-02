Usa: New York intenta causa ad Amazon per il trattamento dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha annunciato che lo Stato ha intentato causa contro il colosso dell'e-commerce Amazon, che accusa di non aver tutelato i propri lavoratori durante la pandemia di coronavirus. L'annuncio non giunge inaspettato: la scorsa settimana, infatti, Amazon aveva anticipato lo Stato di New York, presentando per primo una diffida legale nel tentativo di scongiurare una azione legale ai propri danni. Secondo la procuratrice generale di New York, "per l'intera durata della storica pandemia, Amazon ha ripetutamente e persistentemente fallito nell'adempiere ai suoi obblighi di istituire misure ragionevoli e adeguate per proteggere i suoi lavoratori dalla diffusione del virus nei magazzini di New York City". Secondo James, inoltre, Amazon continuerebbe tuttora a violare i protocolli di sicurezza del lavoro varati dallo Stato di New York per far fronte alla pandemia. Un portavoce di Amazon ha replicato affermando che l'azienda "non crede che l'atto d'accusa presentato dalla procuratrice generale presenti una descrizione accusata della risposta aziendale di Amazon alla pandemia". L'annuncio dell'azione legale giunge in contemporanea con lo scandalo che ha investito New York e il suo governatore democratico, Andrew Cuomo, accusati di aver insabbiato la reale entità dei decessi causati dalla Covid-19 nelle residenze per anziani dello Stato. (Nys)